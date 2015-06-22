ТИПОГРАФИЯ PRINT 17 В ЛЮБЕРЦАХ, КОЖУХОВО, ЖУЛЕБИНО, НОВОКОСИНО, НЕКРАСОВКА

Типография — Полиграфическая продукция

  • Типография — Полиграфическая продукция
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Изготовление полиграфической продукции

Компания Print17 является ведущим поставщиком услуг в области печати и дизайна. Мы специализируемся на разработке качественных и инновационных решений для печати любого масштаба.

Созданная в 2005 году, типография стремится понять и удовлетворить потребности клиентов в области печати. Наша команда состоит из опытных профессионалов, которые обладают глубокими знаниями в сфере дизайна и технологий печати.

Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая создание уникального корпоративного стиля, разработку логотипов и фирменных брендов, дизайн и печать рекламных материалов, брошюр, баннеров, визитных карточек и многое другое. Мы также осуществляем печать на различных материалах, таких как бумага, карточка, полиэстер, пленка и т.д.

Наша компания обладает современным оборудованием, что позволяет нам обеспечить высокое качество печати и оперативность в выполнении заказов. Мы постоянно следим за новейшими технологическими достижениями в сфере печати и внедряем их в работу, чтобы предложить нашим клиентам самые передовые и эффективные решения.

Мы гордимся нашей репутацией надежного и ответственного партнера. Нашим приоритетом является удовлетворение потребностей каждого клиента, поэтому мы внимательно слушаем и принимаем во внимание все их требования и пожелания.

Благодаря нашей команде экспертов и нашей приверженности к качеству, компания Print17 заслужила доверие множества клиентов в различных секторах и индустриях. Мы гордимся тем, что наша работа помогает нашим клиентам достичь успеха и выделиться на рынке.

Если вы ищете надежного партнера для своих потребностей в области печати и дизайна, обратитесь в компанию Print17. Мы готовы предложить вам индивидуальные решения, которые удовлетворят ваши требования и превзойдут ваши ожидания.

Обращаем Ваше внимание, что наша типография удобно расположена на границе Люберец, Жулебино, Кожухово, Новокосино и Некрасовки. Расстояние от МКАД менее 3 км и полное отсутствие пробок!

Быстро и профессионально

Выполнение заказов осуществляется мастерами своего дела, Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции!

Вы останетесь довольны!

Наше главное обещание клиентам — мы сделаем всё от нас зависящее максимально быстро, чтобы Вы остались довольны нашим сервисом!

Высокое качество печати

Наши продукты создаются для того, чтобы Вы могли произвести впечатление!

Требования к макетам

  • Файлы должны быть записаны в формате CorelDRAW (в кривых) или TIFF, PSD (разрешение не менее 300 dpi).
  • Файлы в других форматах, сделанные в Word, Publisher, Excel, PowerPoint, AutoCad и др. — макетами не считаются.
  • Информационную часть публикации (текст, телефоны, адреса) не размещайте ближе 5 мм от края.
  • Используемые шрифты должны быть переведены в кривые.
  • Если в макете есть элементы, идущие «на вылет» или касающиеся обрезного края, они должны выходить за обрез на 3 мм.

Дополнительно для визиток:

  • размер визитки 90 на 50 мм или 85 на 55 мм

НАШИ КОНТАКТЫ

Изготовление полиграфической продукции в Люберцах, Кожухово, Новокосино, Жулебино и Некрасовке

Пн-Пт с 10:00 до 18:00
Сб, Вс - выходной

ул. Дмитриевского 17

+7-495-290-05-17
+7-925-070-93-27

17print17@mail.ru

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Уважаемые заказчики!

В связи с нестабильным курсом валют, цены на наши услуги могут  отличаться от заявленных на нашем сайте.

Мы активно работаем над корректировкой цен, чтобы предоставить Вам самые актуальные данные. Однако, в виду постоянных изменений рыночной ситуации, рекомендуем обращаться за уточнением цены на интересующий Вас товар к нашим компетентным менеджерам.

Приносим свои искренние извинения за любые неудобства, которые возможно были вызваны этой ситуацией. Мы ценим Ваше понимание и надеемся на долгосрочное и успешное сотрудничество.

С уважением,
Команда компании Print 17